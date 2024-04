En octubre de 2023, Tomás Rebord se presentó en la Expo Industrial de Comodoro Rivadavia ante una audiencia de 500 personas. Durante su disertación sobre "Aceleracionismo y contenidos: nuevas plataformas, streaming y comunicación", el joven militante y abogado de 29 años captó la atención de todos los presentes.

El influencer que se hizo conocido gracias a su exitoso ciclo de entrevistas "El método Rebord", compartió con sus seguidores su experiencia en la ciudad petrolera y realizó una descripción que generó controversia. En su relato, comparó Comodoro con Miami y remarcó que “el contraste era un poco para suicidarse”.

“La vara está muy baja en la Patagonia, no hay nada. Es una tierra desierta, casinos, prostitución, falopa y de repente aparece Rebord, obvio que lo vas a ir a ver”, lanzó crudamente.

REBORD SE ARREPINTIÓ Y PIDIÓ PERDÓN

En medio de “Hay algo ahí”, un programa que se emite por el canal de Streaming Blender, Tomás Rebord volvió a recordar su polémico paso por Comodoro Rivadavia.

En este sentido y para sorpresa del conductor, un comodorense se encontraba entre los presentes y lo “obligó” a pedir perdón. “Me gustaría que me pidas disculpas”, lanzó sin filtros.

Tras la frase, Rebord se sorprendió y quedó impactado. “¿En serio sos de Comodoro, estuviste ahí ese día?", le preguntó al joven. "No porque estudio acá, pero si hubiera estado me hubiera ofendido", le retrucó.

“Yo fui a Comodoro Rivadavia y quise hacer un chiste. A la gente que estaba ahí le encantó, el problema no es la gente que consume, el problema es la persona que no te consume, que te odia y llega un recorte que este pibe es un hijo de put…”, afirmó entre risas. “Hay escasas posibilidades que retorne a Comodoro, no se lo tomen a mal”, cerró.

QUIÉN ES TOMÁS REBORD

Tomás Rebord es un joven abogado de 31 años, militante peronista y disertante político nacido en Almagro, Buenos Aires.

Actualmente es youtuber y creador de contenido en plataformas de streaming donde presenta programas como El método Rebord, MAGA y Caricias significativas.