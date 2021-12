Pagan 2.500 dólares por ver películas navideñas: cuáles son los requisitos

La empresa Reviews.org -a cargo de la distribución de reseñas de películas, programas y televisión- anunció que pagará 2.500 dólares por ver 25 películas sobre Navidad. La idea es encontrar el mejor film festivo de todos los tiempos y justificarlo.

Según Reviews.org, el puesto se llama Animador/a jefe de navidad y una de las principales tareas será, además de visualizar la trama, comentar cada uno de estos 25 títulos y dar su opinión.

Lo único que se necesita es tener a mano un dispositivo compatible con la transmisión de películas y el tiempo para hacer el trabajo diario.

Además, el elegido tendrá acceso gratis por un año a diversas plataformas de streaming tales como Disney Plus, Netflix, Apple TV+, Prime Video y HBO Max.

Entre las películas a ver, Reviews.org tiene en lista a Solo en casa; Frosty el hombre de nieve; Papá Noel; Once; Klaus; Una historia de navidad; Rudolf, el reno de nariz roja; Rise of the Guardians; El expreso Polar; Una canción navideña, entre otras. Reviews.org está aceptando solicitudes hasta el 3 de diciembre.

La convocatoria indica tres requisitos a cumplir: el primero es tener un dispositivo para poder ver los films mediante streaming, el segundo es ser mayor de 18 años y el último es contar con permiso para trabajar en Estados Unidos, opción necesaria para el contrato oficial.

La solicitud se podrá enviar hasta el 3 de diciembre de 2021. La persona ganadora será anunciada el 10 de diciembre en el canal de YouTube de la empresa.