El periodista "Negro" González Oro denunció por redes a un empresario: Los motivos de las acusaciones

El periodista Oscar González Oro está radicado en Uruguay y comenzó otra etapa de su vida en la que continúa trabajando de otra forma en el país vecino, pero el traslado tuvo su sabor amargo.

En mayo de este año, el "Negro", aceptó una nueva propuesta laboral en Uruguay. Allí, tras algunas reuniones, decidió no abandonar la profesión y trabajar en el Diario del Este como Jefe de Redacción. Pero (aunque no por ese trabajo) su experiencia en el país vecino terminó de mala manera.

Fue en las últimas horas en las que el periodista sorprendió en las redes con dos posteos en los que demostró hartazgo y acusó a una persona, cuya identidad de momento es un misterio, de no pagarle un dinero que le debe.

"En verdad me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo. Y cuando digo todo, es todo. Me cansé", comenzó diciendo el Negro Oro en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram.

Además, en una segunda publicación, el presentador argentino dejó entrever otro conflicto del que decidió no explayarse demasiado, aunque deslizó: "Lástima que un país tan honesto como Uruguay existan personas como vos. No le hacés ningún favor a este país".

En tanto, en una historia que subió a esa misma red social, González Oro escribió: "Fe, que 2022 será mejor", dando a entender que pese al mal momento que está atravesando, no pierde las esperanzas de un futuro prometedor.

Sobre su experiencia en Uruguay

Ni bien se radicó en Uruguay y aceptó el desafío de ocupar el rol de Jefe de Redacción del Diario del Este, Oscar habló con Clarín y se mostró visiblemente entusiasmado por ese nuevo rumbo que tomaba su carrera periodística.

"En verdad yo nunca me aburro porque leo, escribo, veo películas o salgo a caminar, que me hace muy bien. Pero este nuevo proyecto me entretiene en otro sentido. Me hace pensar, me hace sacar la creatividad y me hace bien para mi cabeza", aseguró desde su casa de Punta del Este.

"Mis hijos están felices y mis amigos, entusiasmados como yo. Esto no es como la radio que de un día para el otro ves los resultados, va a tardar un poco más, pero vamos a sorprender a la gente. Estoy contenido, me quieren y las muestras de cariño que he recibido estos días han sido increíbles. La verdad es que me siento bien".

El conductor se mudó definitivamente a Uruguay en agosto del año pasado, cuando decidió abandonar la Argentina en medio de la pandemia de coronavirus. Desde allí, y hasta abril último, él siguió al mando de su programa por Radio Rivadavia.

Pero un buen día dijo basta. Su intención era viajar a Europa para estar con sus hijos. Sin embargo, las restricciones para entrar al Viejo Continente por el Covid-19 no se lo permitieron.

"Después de que anuncié mi retiro recibí tres ofertas para hacer radio en Uruguay: en una AM y dos FM y a las tres les dije que no porque para eso me quedaba en Rivadavia donde me quieren, me miman y me permitían hacer mi programa desde aquí", le dijo a este diario en mayo.

Y explicó por qué aceptó debutar en un nuevo rol, en el de Jefe de Redacción: "Porque me agarró la curiosidad. Yo tengo muchos seguidores en Instagram, leo casi todos los mensajes privados que me llegan y uno de ellos era uno muy respetuoso de alguien de Rocha que me decía que quería una reunión conmigo para contarme un proyecto periodístico y le dejé mi teléfono. Nos reunimos en La Barra y ahí me ofreció colaborar con el diario desde ese lugar".

Aún se desconoce la identidad del empresario al que estpan dirigidos los reclamos por la deuda laboral.