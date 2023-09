Nicole Neumann lanzó una cruda confesión en medio del conflicto con su hija Indiana: "Cuando no hay.."

La relación entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero sigue dando que hablar. Según trascendió, la adolescente celebrará su fiesta de 15 años con su padre, Fabián Cubero, y su novia, Micaela Viciconte, pero su madre no habría sido invitada.

Esta noticia ha generado controversia y ha dejado a muchos preguntándose sobre el motivo detrás de esta decisión. Aunque no se han dado detalles concretos, se especula que la relación entre Nicole y su ex pareja, Cubero, no ha sido amigable en los últimos tiempos, lo que podría haber llevado a esta exclusión.

En ese contexto, la top model publicó una curiosa frase en sus redes sociales sobre el desánimo que transita. “Cuando no hay ganas ni motivación”, escribió en una historia de Instagram junto a una foto donde posó con un conjunto de ropa deportiva.

La hija de Nicole Neumann no la invitará a cumpleaños de 15 y la modelo dejó un enigmático mensaje

Y si bien Nicole en ningún momento se refirió abiertamente al cumpleaños de su hija mayor, los internautas lo relacionaron de inmediato con el conflicto que atraviesa con la adolescente.

Así, en otra historia virtual sumó a modo de catarsis una profunda reflexión en inglés que asegura: "No eres responsable de la percepción distorsionada que nadie tenga de ti. Mantente firme en tu propia luz y verdad".