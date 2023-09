La pelea entre Indiana Cubero y su madre Nicole Neumann, pareciera no tener fin y una polémica situación no pasó desapercibida.

La hija adolescente de Fabián Cubero y la modelo, está por celebrar sus 15 años con una fiesta familiar. Según informó Infobae, a la hora de armar la lista, no estaría una persona muy importante en su vida. Se trata de su mamá Nicole.

Tras filtrarse esa situación, Neumann lanzó un enigmático posteo en sus redes sociales.

"You either quit or keep going, they both hurt", compartió en Instagram. En tanto, la frase traducida al español, significa: "O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen".

Respira Nicki Nicole: Peso Pluma canceló un show tras sufrir amenazas de muerte

De acuerdo a lo trascendido, pese a la propuesta para organizar una gran fiesta, la adolescente prefirió hacer algo más íntimo junto a personas cercanas.

Las peleas entre Indiana y su madre, comenzaron ante maltratos sufridos en la vivienda que compartían. Eso fue uno de los motivos para alejarse y vivir en la casa de su padre.

En ese marco, Lidia Rosenstein, abogada de Cubero, había expresado que “Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”.