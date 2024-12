Natalia Oreiro reveló que un miembro de su familia no ve ninguna de sus películas

Campamento con mamá, la nueva comedia familiar de Netflix, brilla por su mezcla de música, emoción y humor. Protagonizada por Natalia Oreiro y Pablo Rago, la película aborda la compleja relación entre una madre sobreprotectora, Patri (Oreiro), y su hijo de 12 años, interpretado por Milo Zeus Lis.

A través de un campamento escolar, ambos intentan superar sus diferencias, mientras Patri enfrenta su propio miedo a perder el vínculo con su hijo mientras crece.

Una de las sorpresas más personales de la película fue la revelación de Natalia Oreiro sobre su hijo, Atahualpa, quien no ha visto muchas de las películas de su madre.

"Mi hijo no ha visto casi nada de lo que he hecho, solo algunas cosas como Las rojas, porque me acompañó en el rodaje", confesó Oreiro, sorprendiendo con su honestidad. A pesar de ser una actriz muy conocida, Oreiro prefiere que Atahualpa la vea de manera natural, como su mamá, antes que como una estrella del cine.

Dirigida por Martino Zaidelis, Campamento con mamá explora las dinámicas familiares con un enfoque tierno y reflexivo. La actriz comentó que la película refleja el temor de muchos padres actuales: el miedo de perder la conexión con sus hijos cuando estos comienzan a crecer y a volverse más independientes. "Es nuestro gran desafío como generación de padres aprender a acompañar a nuestros hijos en cada etapa", dijo Oreiro.

El rodaje de la película, que tuvo lugar en Tandil y Gardey, fue intensivo y estuvo marcado por la interacción constante con un grupo de adolescentes, quienes fueron, en muchos momentos, los que más contuvieron al elenco adulto. “Nos tenían que contener más a nosotros que a los chicos", bromeó Oreiro, destacando lo natural y auténtica que fue la relación entre todos durante la filmación.

Pablo Rago, quien también compartió su experiencia como padre, recordó cómo la interacción con los jóvenes actores fue clave para darle vida a sus personajes. “Me siento cercano a los chicos, ya que vivo con el hijo de mi novia. Entiendo sus códigos”, comentó el actor.

Campamento con mamá no solo es una historia de risas y emociones, sino también una reflexión sobre cómo los adultos deben aprender a soltar y aceptar el cambio en sus hijos, mientras encuentran un equilibrio entre protección y libertad.

Con información de TN