Morena Rial chocó en la General Paz y la polémica volvió a estallar, ya que la joven está convencida que este accidente no fue casual.

“Dice que fue a propósito, que le cruzaron el auto. Que después de chocarla el conductor ni siquiera frenó para pedirle los datos y siguió derecho”, contaron en "Mañanísima", donde revelaron detalles del choque que sufrió la hija del periodista.

"Alrededor de las 11.20 sufrió un choque de automóvil. Ella venía manejando por la General Paz, y le llevaron puesto el frente de su vehículo", contó posteriormente Facundo Ventura en A la tarde.

“Quédense tranquilos. Si me pasa algo hay gente que tiene mucha información. Me puedo tropezar en la vereda... Vayan a la gomería a ver cuántos bulones me aflojaron. Le tajearon las gomas a Morena. No sé quién fue. No hice la denuncia”, expuso el periodista dejando en claro que hubo una "mano negra" obrando en contra de ellos.

La declaración del panelista causó conmoción en el piso y mucha confusión, por lo que Karina Mazzocco decidió aclarar: “Estás diciendo que te aflojaron las ruedas del auto a vos y a Morena Rial”, dando a entender que lo habrían extorsionado tras las entrevistas que tuvo con la hija de Jorge Rial.

Previamente, Morena había alertado desde sus redes que sospechaba que algo podría pasarle como consecuencia de las declaraciones que estuvo haciendo en las últimas semanas y por eso se volcó a las redes para dejar asentado su miedo.

"Tengo miedo que me pase algo", exclamó desde su cuenta y siguió: Ya informé a mi abogado, de lo que viene sucediendo, claramente mensajes para que no hable más", concluyó en su alerta.