Se filtró un desgarrador chat entre Natacha Jaitt y Morena Rial: "Me están drogando..."

A lo largo de esta semana, han ocurrido varios acontecimientos que han llevado a un deterioro en la relación entre Morena Rial y su padre Jorge Rial. Sin embargo, el hecho que parece haber sido determinante en la ruptura definitiva es la decisión de Jorge de internar a su hija en un centro neuropsiquiátrico, lo cual Morena no puede perdonar.

El fuerte testimonio de More Rial en el ciclo A la tarde sigue generando mucha polémica en los medios, las redes y se van conociendo más detalles al respecto. En este sentido, en las últimas horas Ulises Jaitt, hermano de Natacha Jaitt, reveló el mensaje vía WhatsApp que More le había enviado a la modelo en 2018 cuando se encontraba en medio de su internación en una clínica psiquiátrica.

"Me interné en el Finochietto por una úlcera de estómago, me durmieron y aparecí en un manicomio. Me internaron por la fuerza porque había empezado a contar cosas por mis historias de Instagram", remarcó la influencer.

A raíz de los hechos y testimonios arrojados por la propia hija de Rial, Ulises irrumpió en las redes sociales publicando capturas de chats privados que dan fe y avalan lo dicho por More. "Pidiéndole ayuda a Natacha, cuando estaba internada en la clínica psiquiátrica", escribió el periodista radial.

Asimismo, bien se alcanza a ver en la conversación de whatsapp el ida y vuelta entre la joven influencer quien estando internada le pedía ayuda a Natacha y le manifestaba en el mensaje que la tenían drogada. Luego de acercarse a ella y brindarle su apoyo, la mediática fallecida se dispuso, incluso, a buscarle dadores de sangre.

La famosa tablet

“Vi muchas cosas del caso Independiente. Se lo había involucrado al papá de mi hijo (Facundo Ambrosioni). Ella (Natacha Jaitt) me lo mostró. Y ojalá no lo hayan borrado porque había muchas cosas y caerían muchas personas”, dijo la mediática.

“¿En qué calidad estaba involucrado?”, quiso saber el panelista Augusto Tartúfoli en A la tarde al referirse a la situación procesal de Ambrosioni.

“Facundo estaba nombrado. Fue citado, tuvo que declarar, no me meto. Al otro le encanta hacerme denuncias. Pero yo vi fotos”, remarcó la influencer.

“No, no, no. Solamente lo menciona. Hasta ahí es lo que se supo. No sé qué es lo que declara Natacha en la causa Independiente. Aparece como amigo de Leonardo Cohen Arazi. No me dieron copia de eso”, corrigió Ulises.