Aseguran que Morena Rial robó maquillaje, tarjetas y dinero en los estudios de América: "Estuvo en el.."

Morena Rial volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que tres panelistas de LAM denunciaran robos en los camarines de los estudios de televisión de América.

Las víctimas de este terrible hecho fueron Estefi Berardi, Marcela Feudale y Mónica Farro, las tres compartieron camarín con una de las invitadas al programa y fue ahí cuando desaparecieron algunas cosas.

Fue Nacho Rodríguez quién por medio de su cuenta oficial de Twitter reveló a quién están señalando cómo la ladrona: “Están tratando de chorra a Morena Rial, cuando ese canal vivió de ella la última semana para pegarle al padre”, escribió el hombre.

Se filtró un desgarrador chat entre Natacha Jaitt y Morena Rial: "Me están drogando..."

“¿Qué pasó con las tarjetas de Mónica Farro y otras ‘angelitas’? ¿Una invitada de LAM habría robado?”, fue el posteo que realizaron desde la cuenta oficial de AméricaTV en Twitter que generó revuelo esa red social.

Luego, se sumó un tweet del periodista Lío Pecoraro, quien brindó más información: “Fue en el programa de Ángel de Brito. Tres panelistas usaron el mismo camarín, una invitada pidió prestado y le dieron el mismo. Al rato desaparecieron las cosas”.

Marcela Feudale y Estefi Berardi, son las dos panelistas que perjudicadas y Mónica Farro, quien el martes estuvo como “angelita invitada”.

LAS DECLARACIONES DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE LOS ROBOS EN CAMARINES DE AMÉRICATV

Ángel de Brito confirmó que tres de sus panelistas habían sido víctimas de robo de dinero. Hasta el momento, no hablaron del tema por pedido del canal, ya que América se hizo cargo y devolvió el dinero a las víctimas, con intenciones de que no trascienda el tema.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

El conductor contó que Feudale le envió un mensaje para contarle que fue a hacer una compra y se llevó una sorpresa cuando quiso. “Feudale tenía que gastar 90 mil pesos con su tarjeta de débito y no estaba el dinero. Le pareció raro porque ella tenía dinero en su cuenta. Llamó al banco, averigua. Revisa su cartera y le faltaban 10 mil pesos en efectivo que tenía en un monedero…”, contó De Brito en la radio.

A Estefi Berardi también le faltaba dinero, solo 2 mil pesos en efectivo. La otra damnificada fue Mónica Farro, quien denunció que le gastaron 150 mil pesos a través de Mercado Pago.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“Viene Estefi Berardi, me dice que le revisaron toda la cartera, se la dieron vuelta, que la tarjeta de crédito ella la guarda en determinado lugar y no estaba. Sólo le faltaban dos mil pesos en efectivo, era poco lo que llevaba”, contó.

“Y ese día había venido Mónica Farro de angelita invitada. Le avisamos a Mónica que a las chicas les faltaba dinero, que se fijara si a ella también. Y sí, le habían agarrado una de sus tarjetas y le habían hecho compras online por 150 lucas pagando con Mercado Pago”, agregó.

Un trapero se llevará $48 millones por un show en la Patagonia: cobra el doble que Abel Pintos, Diego Torres y La Konga

“¿No se sabe quién fue?”, indagó Majul. “Ese día no hubo mucha gente… A los camarines van los invitados que deben cambiarse, maquillarse… Ese día vinieron al programa More Rial y Luisa Albinoni, fueron los únicos dos invitados que tuvimos”, respondió Ángel.

“Luisa vino directo al estudio. Y Morena Rial sí había estado en los camarines, en ese camarín particularmente”, detalló. Y aclaró que “no la podemos acusar obviamente, no sabemos quién fue. Y además las cámaras de seguridad están en los pasillos, no están en el camarín”. “Eso fue lo que pasó”, sentenció.