Mónica Farro reveló que un famoso político le hizo una polémica propuesta sexual por una insólita cifra

Mónica Farro, la reconocida vedette uruguaya, sorprendió a sus seguidores al revelar en el programa de streaming "Vale Todo" los detalles de las propuestas más polémicas que recibió a lo largo de su carrera a cambio de sexo.

Durante la entrevista, Farro explicó que en varias ocasiones le ofrecieron sumas importantes de dinero, llegando incluso a $20.000 o $30.000 dólares, por parte de un político cuya identidad prefirió mantener en reserva.

"Plata me han ofrecido pero fui muy tonta ya que nunca agarré porque siempre estuve como casada o comprometida, de novia. Una boluda importante", comentó la actriz, quien aseguró haber rechazado esas tentadoras propuestas debido a su situación sentimental en esos momentos.

Además de las ofertas monetarias, Farro reveló que también le hicieron regalos valiosos como un auto cero kilómetro, los cuales también declinó. "Tenía un fanático que una vez me quiso regalar un auto cero kilómetro y lo rechacé. Me hacía ofertas así. No sé las acepté", afirmó.

Por otro lado, la vedette sorprendió al confesar su récord personal de relaciones sexuales en un solo día, el cual alcanzó las 16 veces en tan solo 6 horas con el padre de su hijo.