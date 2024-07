Escándalo: un exparticipante de Gran Hermano reveló que durmió en la calle porque no le pagaron el hotel

Esta semana y luego de varios rumores, un exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio y contó la verdad: durmió en una plaza porque desde la producción no le pagaron el hotel.

Hernán Ontivero, el primer participante eliminado de esta temporada del reality conducido por Santiago Del Moro, confirmó la versión y sorprendió a todos.

HERNÁN DE GRAN HERMANO REVELÓ QUE DURMIÓ EN LA CALLE

Después de que circulara esta información, el cordobés decidió aclarar la situación a través de sus historias de Instagram y confesó: “Hay una banda de gente que se enteró y me escribió, a si que paso a aclarar esto, no sé cómo se enteraron porque eso es lo que hablamos en el grupo, pero siempre hay un botón”.

“Con respecto al tema final, estoy en el veremos como que me pueden ver el domingo o como que no me pueden ver, se pone áspero, se pone difícil, todos sabemos, se pone heavy. Yo la tengo re difícil, pero no me voy a morir”, sumó el primer eliminado de Gran Hermano 2023.

Como es bien característico del ex participante, Hernán se lo tomó con humor pese a las circunstancias que está atravesando. “De última me quedo acá, mientras ustedes están festejando me pongo un poco de música mientras ustedes festejan, estamos en el veremos, estoy viendo”, remarcó.

Para finalizar, reveló: “Si, dormí en una plaza, salí del debate y me fui para ahí, no me quedó otra, habré dormido entre 14 y 15 horas, después me puse a hablar con un linyera que era re piola, le compré un pancho y buena onda, hasta que llegó el colectivo y me volví”.