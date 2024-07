Catalina Gorostidi tomó una polémica decisión que arruinaría su futuro y estalló el escándalo con Furia

En los últimos días, Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores al anunciar que no se presentaría nunca más al estudio del reality show.

A través de su cuenta de X, la pediatra explicó los duros motivos que la llevaron a tomar esta determinación.

"Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia contra mí o hacia mis compañeros. ¡Mi presencia no estará!", publicó Gorostidi, acompañando su mensaje con pruebas visuales de los incidentes que sufrió.

LA GRAVE DENUNCIA DE CATALINA GOROSTIDI CONTRA FURIA DE GRAN HERMANO

La ex jugadora denunció los ataques y agresiones que viene recibiendo por parte del fandom de Furia, una de las participantes más polémicas del programa. "Adjunto pruebas. Y que alguien me explique cómo hicieron para 'detectar' a toda esa gente para hoy no dejar entrar, pero a otros sí. Raro", cuestionó.

Gorostidi, quien se posicionó en contra de Juliana “Furia” Scaglione durante su paso por la casa, aseguró que su ausencia en la gala responde a la necesidad de evitar que se generen más reacciones violentas en su contra. "La dignidad ante todo", sentenció.

Además de faltar a la gala, la pediatra también se ausentó de otros programas relacionados con Gran Hermano, como Insiders y Se Picó.

En el programa de streaming del ex GH, el conductor aseguró: "Lo único de lo que hablan en el chat es de Cata. Cata no va a estar durante esta semana".

Pese a la insistencia de los fans por saber el motivo de la ausencia, Trezeguet no entró en detalles y aclaró: "No tiene que ver con nosotros, nos excede ampliamente. Eso es lo único que podemos decir al respecto".

Por supuesto, en las redes sociales sus fanáticos comenzaron a preocuparse y especular distintas cosas, pero esperan la palabra de Catalina para saber realmente que sucedió. Por último, se conoció que Catalina no asistirá a los eventos de las grandes marcas en caso que se confirme la asistencia de Furia.