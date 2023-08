Mónica Farro dejó expuesto a Riquelme con detalles exclusivos de su intimidad

Cerca del año 2012, Mónica Farro y Juan Román Riquelme mantuvieron un romance del que poco se habló después de haber llegado a su fin. En aquel entonces, “JRR 10” todavía jugaba para Boca.

A la vedette y modelo se le soltó la lengua y reveló información nunca antes conocida de cuando salía con el ídolo “Xeneize” que ahora mantiene el perfil más bajo que antes.

Farro no dudó en recordar su pasado con Riquelme mientras charlaba en el programa conducido por Pamela David, Desayuno Americano, que se emite por el canal América. “Puede que haya pasado hace 11 años. Yo estaba soltera, él pasaba por mi casa, me dejaba flores y bombones, me insistió mucho y dije ‘bueno, vamos’”, confesó la ex botinera después de que las panelistas le insistieran en el tema.

Aseguran que De Paul le rogó a Tini Stoessel para que no lo dejara: "No quiero volver a ser..."

La vedette, sin pelos en la lengua, presentó un dato nunca antes escuchado que lo terminó dejando expuesto al vicepresidente primero de Boca. “Era muy conversador en la intimidad, poco goleador, pero muy conversador”.