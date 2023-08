Aseguran que De Paul le rogó a Tini Stoessel para que no lo dejara: "No quiero volver a ser..."

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel pusieron fin a todas las especulaciones que se venían generando en las últimas semanas acerca de una posible crisis en su relación. Tanto el futbolista como la cantante publicaron un comunicado conjunto para confirmar las noticias y admitir que han decidido separarse.

Después de la separación, en el programa “Diario De Mariana”, conducido por Mariana Fabbiani en América TV, contaron que la determinación la habría tomado unilateralmente la cantante y que el futbolista le habría rogado que se tomaran un tiempo para pensar.

“Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar”, expresó el panelista ”Pepe" Ochoa dando detalle de cómo se sintió el futbolista luego de terminar su extensa relación con la cantante.

La insólita coincidencia entre las separaciones de Tini Stoessel con De Paul y Sebastián Yatra: ¿Copió y pegó?

Antes de terminar, Ochoa agregó: “Venían bien a nivel pareja, pero cuando Camila Homs (ex de De Paul, con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista) firma para ir al Bailando. Ahí Tini entra en una crisis”.

Esto llevó a que la artista no quisiera volver a ser el centro de las noticias en las que la atacan acusándola de que trata mal a los hijos del deportista, que tiene otras relaciones paralelas, entre otras.

“Tini dijo ‘¿de qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser título de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa’”, cerró.