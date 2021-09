Marcelo Mazzarello acusó a Florencia Peña: “Me hizo echar de una película”

Marcelo Mazzarello apuntó contra Florencia Peña tras ser echado del reparto de la película Más respeto que soy tu madre a días del comienzo del rodaje. El actor contó que recibió un llamado de los productores en el que lo despidieron con la oferta de un resarcimiento económico. Cuando se ofreció a hablar con la actriz, le dijeron que no porque estaba “sensible”.

“¡El poder que da visitar a Alberto Fernández mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K, la ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno”, denunció Mazzarello en Twitter.

Luego, preguntó: “¿Voy a Inadi? No; ¿Gremio? No; ¿Justicia? No; Twitter”, dejando en claro que el mejor camino para exponer lo sucedido era el mediático.

“Tenía el contrato arreglado. Ofrecí conversar y me dijeron que ella (Florencia) estaba muy ‘sensible’”, reveló el actor a La Nación.

La conductora de Flor de equipo (Telefe) es la protagonista de la película y Mazzarello iba a interpretar el papel de su esposo. “Yo iba a ser el marido y me llamaron los productores presionados por ella para desvincularme”.

En torno a por qué la actriz podría tener alguna animosidad personal con él, indicó que el enojo de Florencia podría estar vinculado a sus dichos “acerca de la reunión en Olivos”, sobre lo cual explicó que dijo que “debió haber sido por Zoom”.

En junio de 2020, Mazzarello perdió a su padre durante la fase más estricta de la cuarentena, por una enfermedad ajena al coronavirus. Durante varios meses, el actor relató su derrotero y su impotencia por no poder despedir a su papá como hubiera querido. A comienzos de agosto, luego de que saliera a la luz el listado de visitas a la Quinta de Olivos durante la fase 1, en la que figuraba Peña, el actor opinó al respecto.

“No es una crítica a la persona de Florencia Peña. Durante dos meses yo no pude ver a mi padre, pero en Olivos, evidentemente, había una puertita por el costado donde se podía ver al Presidente y obtener algo que no podía logra el resto de los mortales. Eso es lo que irrita y lo que hace que uno hable”, indicó en aquella oportunidad.