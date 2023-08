Luis Miguel tuvo un gran gesto con Mirtha Legrand: qué le regaló y qué se dijeron

Luis Miguel sigue de gira por el país enamorando con su música y en su último show contó con una presencia de lujo a la que conoce muy bien y con la que tuvieron muy buena onda al final del evento.

Se trata de Mirtha Legrand, la histórica conductora de los almuerzos y cenas más famosas de la televisión argentina que fue invitada especialmente por el artista mexicano para estar en las primeras filas de su espectáculo en el Movistar Arena.

Después del recital que tuvo más de dos horas de duración, Luis Miguel se tomó unos minutos para bajar del escenario y saludar a la “Chiqui” que se mostró muy emocionada en el reencuentro con el cantante. En ese momento, aprovechó para agradecerle por su presencia, darle un beso y regalarle una rosa blanca.

“Me dijo ‘muchas gracias por haber venido’ y le dije sos un genio por cómo cantás, cada día mejor... Paseas de una lado para el otro en el escenario”, dijo Mirtha en su diálogo con Todo Noticias, revelando algunas palabras de lo charlado con el mexicano.

En la misma sintonía, la conductora dijo que fue "un show espectacular de dos horas y media cantando sin parar”. Además, contó cómo fue que se acercó al Movistar Arena a ver a Luis Miguel: “no había arreglado ni una palabra, hacía muchos años que no lo veía y que no viene a mi programa. Tenía ganas de ir y ayer (lunes) me llamó Nacho y me dijo, ‘Luis Miguel quiere que vayas a ver el espectáculo’, que lo llamó el representante”.

Por último, hizo hincapié en las afirmaciones que apuntaban a que se trataba de un doble del verdadero artista. “Es mentira lo que dicen de un doble, es él. Lo vi un poco cambiado, pero es él mismo. Yo lo vi igual que siempre. Lo vi esplendido y joven, más flaco, muy bien de figura”, concluyó la ”Chiqui".