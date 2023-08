Aseguran que Gastón Edul quiere conquistar a una ex Gran Hermano: "Me encanta, estoy abierta a..."

Gastón Edul se volvió ampliamente conocido a nivel internacional cuando fue el periodista deportivo encargado de entrevistar a Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022. Durante la entrevista, el jugador de la Selección Argentina le dirigió una frase que se convertiría en legendaria: "Andá para allá, tonto".

En las últimas su nombre comenzó a sonar en cada programa de chimento y también en los portales por un posible romance con una polémica ex participante de Gran Hermano.

Se trata de Coti Romero, quien afronta un complicado presente respecto a su salud mental tras separarse del Alexis “Conejo”. La ex Gran Hermano se encuentra actualmente bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico tras su separación del cordobés que conoció dentro de la casa más famosa del mundo e, incluso, generó preocupación tras compartir en sus redes una foto donde atentó contra su cuerpo.

Yanina Latorre expuso en LAM una situación nueva en su vida y contó que Gastón Edul le manda mensajes para conquistarla.

“Está muerto de amor con vos”, le dijo Latorre a la correntina, que estuvo unos minutos al aire del programa de Ángel de Brito contando cómo se prepara para el Bailando 2023 (América) y hablando de cómo sobrelleva la crisis personal que la derrumbó anímicamente.

“Tenés un montón de pretendientes. Me enteré de uno, el periodista deportivo que te escribe”, avanzó Latorre, mientras Coti se reía. “Me escribió y me dijo que rechazó una nota porque no hay nada que hablar de eso”, contó la correntina con una sonrisa.

Entonces, Latorre le replicó a su entrevistada con una mirada cómplice. “Ya si sabés que yo quería hacerle una nota, amoraaaaaa.... ¡Digo el nombre, eh y muestro la foto!”, exclamó con bastante sarcasmo.

Buena onda, Coti le dio el visto bueno a esta propuesta. “Pero no hay problema con decirlo”, remarcó. Latorre, sorprendida, agregó: “Ah, pero vos ya entablaste un diálogo con él”. “Porque estamos por trabajar juntos. Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, vemos después, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta”, explicó la mediática.

La panelista, que está conduciendo el ciclo de espectáculos por la ausencia de De Brito aseguró que el periodista “está muerto con Coti”. “El pretendiente con el que va a laburar Coti y que van a terminar en algo es el señor Gastón Edul”, lanzó.