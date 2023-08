El pasado sábado por la mañana, Charly García llegó al Instituto del Diagnóstico y Tratamiento para realizarse unos exámenes de rutina que en principio no traerían graves inconvenientes. Sin embargo, los médicos no se quedaron tranquilos con los resultados y recomendaron que quedara internado.

La noticia fue comunicada por Ángeles Balbiani al aire de A24. “Fue a hacerse unos estudios de rutina, la realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que siempre lo acompaña a todos lados, y una vez que llegó al Instituto decidieron dejarlo internado para hacer varios estudios y ahora están a la espera de los resultados”, comentó la periodista.

En ese sentido, explicó que los médicos tomaron la decisión de adelantar los exámenes. “Si bien está fuera de peligro, los doctores quisieron que se quede para que no tenga que hacer tantas visitas en los próximos días. No estarán tranquilos hasta que no tengan los resultados y ahí sabrán si se queda en el sanatorio o si vuelve a su domicilio”, destacó.

Charly García fue internado en un sanatorio porteño por precaución

Este martes, Charly García confirmó a través de redes sociales que ya se encuentra en su casa, luego de haber estado internado en el hospital de Recoleta.

El músico publicó un mensaje para su público y se mostró muy sonriente. “¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM”, escribió el músico. En las instantáneas que compartió se lo pudo ver en excelente estado luego de días de internación.