L-Gante brindó un show en Mar del Plata y estuvo acompañado por la modelo argentina Dakota Gotth. En una entrevista, ella comentó: “Vinimos juntos, nos conocemos hace un tiempo y nos llevamos muy bien, claro”. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre un posible romance con el cantante, la modelo prefirió guardar silencio.

Por su parte, L-Gante pareció estar más inclinado a una reconciliación con Wanda Nara que a comenzar algo con Dakota.

En declaraciones recientes, mencionó que sigue en contacto con la conductora de Bake Off Famosos y que no descartaba que ella viajara a la Costa para visitarlo.

“Esta novela ya fue": el contundente mensaje de L-Gante tras separarse de Wanda

"Wanda me dijo que iba a venir a la Costa, estuve en su casa buscando algunas cosas que había dejado allí. Hay chances de todo. Cuando el distanciamiento es amigable, no hay problema. Hablamos un rato y me fui", expresó el artista.

Respecto a la relación de Mauro Icardi y La China Suárez, L-Gante opinó: "Me parece perfecto aclarar los rumores y que las cosas queden claras".

El cantante también habló sobre su paso por Mar del Plata, explicando que lo vivió como un momento de "fiesta, descanso y disfrutar". Sobre su relación con Wanda, dijo: "Sería muy raro salir de una relación y ya estar en otra. Le deseo a Wanda que todo se resuelva rápidamente, y yo estoy para la gente que quiero".

Finalmente, cuando el cronista de Puro Show le preguntó si aún ama a Wanda, L-Gante no dudó en responder con un firme "sí".

Con información de NA