Wanda Nara anunció este domingo los rumores que ya se conocían a voces: su separación de L-Gante. Lo hizo a través de la difusión de un comunicado en sus redes sociales, donde la mediática le puso fin a su relación con el músico.

“Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, expresó la conductora.

Sin embargo, la versión del cantante no se hizo esperar sobre la sorpresiva ruptura de la relación. “Esta novela ya fue, termínenla sin mí. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace faltar dar aclaraciones ni explicaciones”, aseguró el creador del género “cumbia 420″.

Y para sumarle más drama a la cuestión, sumó una foto de las recientes vacaciones que compartieron por Europa.

¿Será el fin de la novela?