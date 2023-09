El pasado miércoles por la noche, Tomás Holder se descompensó luego de sufrir un ataque de ansiedad en la gala de eliminación del Bailando 2023.

El hecho sucedió en el estacionamiento del estudio, donde mostraron al influencer en cuclillas y siendo asistido por una enfermera. Conmovido por la situación, Marcelo Polino salvó a la pareja, invitándolos a seguir participando en el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli.

Gisela accedió a hablar con Intrusos e hizo declaraciones sobre su hijo, quien lleva un tiempo con descompensaciones cada vez más seguidas debido a su salud mental. “Ver las imágenes de él me ponen mal”, comentó la madre y aseguró que previo a que arranque el programa, Holder le contó que tenía fiebre.

"El ayer se fue al programa y me dijo 'tengo fiebre mamá', y yo le dije 'no, tal vez estés ansioso, tomate un paracetamol'. Pero después yo estaba mirando la tele y veo que se había descompuesto, pero yo no sabía a quien escribirle", agregó entre lágrimas.

Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en pleno Bailando y preocupó a Tinelli: "¿Este pibe come?"

A su vez, habló sobre las adicciones del joven y de cómo el influencer logró superarlo: “Llamé a médicos clínicos, psiquiátricos y psicólogos que le dieron una dieta. El salió adelante pero sigue con ataques de pánico”.

Seguidamente, Gisela confesó que ya charló con su hijo y pactaron que comience un tratamiento psiquiátrico.