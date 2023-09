Guillermina Valdés rompió el silencio y reveló lo que realmente pasó con Santi Maratea: "Me enseñó a..."

Y un día dijo la verdad. Guillermina Valdés dio nuevos detalles sobre su relación con el influencer Santi Maratea y sorprendió a muchos de sus fanáticos.

La ex pareja de Marcelo Tinelli atravesó durante meses la atención desmedida por una posible relación pasional con Santi Maratea, el joven influencer que ha adquirido una extrema visibilidad por sus campañas solidarias, principalmente por la que llevó a cabo para el club Independiente.

Dicha información la reveló durante una entrevista que le hizo el Pollo Álvarez para el medio Infobae, quien se mostró interesado en saber si había estado molesto con quienes la habían relacionado con el joven que organiza colectas solidarias. El conductor del envío intentó abordar el gran tema con mucha suavidad y empatía: “¿Te molestó cuando se habló de lo tuyo con Santi Maratea?”

Fue así como comentó que: “Nos vimos un par de veces el año pasado, fue en octubre, noviembre y diciembre, pero no fuimos pareja. Una vez salimos a tomar algo, porque tenemos buen vínculo, y justo era el día de los enamorados pero ya no estábamos y habíamos estado un par de veces nada más”.

Además de eso, agregó que: “Tenemos intereses diferentes y no somos ni fuimos pareja. Tuvimos re lindos encuentros y él es una re linda persona. Él me enseñó sobre el valor de la intimidad, entonces me resultó extraño que se sepa”.

Aunque aclaró: “Tenemos intereses diferentes y no somos ni fuimos pareja”, cerró.