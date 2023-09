Tiempo atrás, Tini Stoessel había hablado de su salud mental y el difícil momento que había vivido cuando sufrió ataques de pánico. Sin embargo, la cantante volvió a tocar el tema y abrió su corazón ante sus fans.

La artista está en medio su gira por España, donde visitó 11 ciudades en el marco de su Tini Tour y en Sevilla, decidió dar un mensaje tras comentarios en redes sociales donde especulaba acerca de su estado de ánimo:

"Si les ayuda de algo, decirles que yo todavía sigo en un proceso, pero que vale la pena volver a intentarlo, quiero decírselos de verdad, de todo corazón. Más que nada ver al lado mucha gente que me quiere, que te conoce, que te quiere ver bien", sostuvo Tini.

"No importa que seas muy famoso o que seas súper exitoso, una persona puede estar pasándola mal igualmente", comenzó diciendo en el escenario.

Y ahí se sinceró: "A mí me emocionó mucho que sea el ante último show y estar compartiendo con gente que me quiere mucho y que me acompañaron en este proceso personal, y que me ayudaron a crecer un montón, y que crecí como nunca antes en mi vida".

"Pero la vida se trata de intentarlo todos los días y todos los días van a pasar cositas, pero les prometo que si lo empezás a ver desde el lugar de '¿qué es lo que la vida me quiere estar mostrando para que yo aprenda, crezca, y sea una mejor persona?', te cambia la forma de aprender", cerró.