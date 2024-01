La mamá de Camila Homs explotó de bronca y fulminó a Tini Stoessel tras confesar que "no se cargó una familia"

Este miércoles, Tini Stoessel estuvo como invitada en el ciclo de streaming Rumis y dejó en claro que ella no tuvo nada que ver con la separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs. “No me cargué ninguna familia”, aseguró.

Ante esta situación, Liliana Fontán, mamá de Camila, fue entrevistada por el cronista de LAM (América) Alejandro Castelo, quien le preguntó qué pensaba de los dichos de la artista.“¡No me hagas calentar!”, lanzó sin vueltas.

Al ver el video de Tini Stoessel, no anduvo con vueltas. “¿Quién es esa chica? ¿Esa chica no es Tini. No me hagas calentar con una pelotudez. Esa no es Tini”, retrucó en LAM.

“Si ella dice eso, que viva tranquila pensando eso”, remarcó Lili, sin querer creer que haya sido Tini la que afirmó que ella no se “cargó ninguna familia”

Muy irónica, Liliana cerró: “Qué linda. Qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada”.