Tini Stoessel no se guardó nada y sorprendiendo a todos, reflotó las versiones que la señalaron como la responsable de la separación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul, su ahora expareja.

La cantante estuvo en vivo participando de Rumis, junto a Emilia Mernes, se sentó frente a los conductores Lizardo Ponce, Juariu, Zaira Nara, Cachete Sierra, Lola Latorre y Leandro Saifir para aclarar su posición en medio del escándalo.

Con un notable enojo y molestia por el debate que se estaba dando en vivo, la cantante se defendió: “Desde que el mundo es mundo pasa de que las personas se enamoran estando en pareja, no sé”, confesó.

LA DURA CONFESIÓN DE TINI STOESSEL SOBRE RODRIGO DE PAUL

Stoessel fue categórica al afirmar: "Yo no me cargué ninguna familia, la verdad. Tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con este tema. No tengo nada que ver con eso", dijo, contundente.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

La entrevista se desarrolló en un clima tenso, con Tini Stoessel defendiendo su postura y refutando las acusaciones en su contra. "No puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fui", cerró.