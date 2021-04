(ADNSUR) - Tras haber anticipado su intención de participar en política, María Paz, la hija mayor del conductor Baby Etchecopar, se arrepintió de su decisión tras haber recibido amenazas.

María Paz, de 37 años, había contado su historia de vida en "Los Ángeles a la Mañana", de Canal 13, conducido por Ángel de Brito.

Allí contó su decisión de involucrarse en la militancia política, dentro de Juntos para el Cambio, con vistas a las elecciones legislativas de este año.

"No soy tan distinta a mi padre, tengo carácter fuerte... No descarto los medios, la verdad es que es algo que me encanta. De hecho, llegué a la política a través de los medios", contó sobre su vínculo, y una reunión con el diputado del PRO Cristian Ritondo.

Pero tras haber contado aspectos personales vinculados con trastornos alimentarios y su imagen física, se comunicó con el programa para contar sus cambios de planes.

Según contó, se llenaron sus redes sociales de comentarios hirientes y despectivos.

"Esta madrugada recibí un mensaje de ella diciendo que prefería no continuar con el tema de la política porque había recibido muchísima cantidad de mensajes que la habían puesto en un lugar incómodo", contó Andrea Taboada al aire de LAM.

"Con la mejor voluntad del mundo quise hacer algo por la Argentina pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento. Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos. Prefiero no seguir exponiéndome ni perjudicar la carrera de mi papá", le escribió Etchecopar a Taboada.