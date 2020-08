BUENOS AIRES (ADNSUR) - Yanina Latorre fue una de las muchas personas que se mostraron sumamente indignadas por un video de Ivana Nadal analizando la maldad en el mundo, en el que compara a un violador de bebés con un hater.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, Nadal asegura: “Esa persona que es una violadora, una asesina, una hija de recontra putas, que uno la define como una basura, también fue un bebé inocente. No nació con todo esto. Así fue cómo se formó. ¿Qué cosas le pasaron en la vida para llegar a hacer eso? ¿Se piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor”.

En medio de su análisis, Nadal manifiesta: “Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo”.

Yanina Latorre on Twitter

Furiosa, Yanina compartió el video en Twitter y dijo: “Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales”.

Y acotó: “¡Siempre pensé que Ivana Nadal no servía para nada! Hoy no solo lo confirmo. Sino que además no le da la cabeza. ¿Quién la banca? ¡De dónde salió? ¿De qué trabaja?”. Ante los comentarios que recibió sobre la grabación de Nadal, la panelista de Los Ángeles de la Mañan respondió: “Me genera violencia”.