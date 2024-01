Madison Segreti, exnovia de Lauty Gram, se cansó y mandó al frente a la China Suárez, denunciando amenazas y maltratos.

“¿Puede ser que la China Suárez te quiso pegar?", le consultó un influencer en el streaming Tik & House.

Después de evitar el escándalo, la joven explicó los motivos por los que había preferido guardar el silencio: “Como saben, yo no soy de hablar del tema porque sé diferenciar las cosas que pasan en la relación. Nunca quise a nadie ni por fama ni por plata”, arrancó en la entrevista.

LA EX DE LAUTY GRAM EXPUSO A LA CHINA

“Eso pasó hace varios meses, es algo que nunca dije porque no me meto en problemáticas o en bardos, pero yo ya no estoy para cubrir el orto de nadie”, sostuvo.

Antes de detallar cómo fue el hecho, aclaró que las cosas con su ex estaban más que bien: “Yo no tengo problemas con él, le deseo lo mejor y siempre fue y será así, porque fue una persona importante. Pero ella fue muy mala conmigo. Fue muy mala”.

Respecto de lo que habría ocurrido en una fiesta Bresh, disparó: “Lo que tengo para decir es que esa secuencia que se dijo es verdad. Me quiso apurar a mí y a mi hermana. En varias ocasiones dijo ‘Sáquenla de acá que la cago a piñas’. Contexto: ella tiene 31 y yo tengo 18". sentenció.