Luego de casi 8 meses de intensos rumores de romance, China Suárez y Lauty Gram blanquearon a fondo su noviazgo en el evento musical que compartieron en Uruguay y en las redes sociales.

El 27 de diciembre el cantante cumplió 22 años y lo celebró con todo en Miami, acompañado por la actriz y cantante.

“Disfrutando mi cumpleaños. Gracias a todos por sus mensajes”, escribió Lauty en una publicación que hizo en Instagram, en la que se lo ve aborde de un yate y relajado al sol.

En un auto descapotable, Lauty grabó un video donde se la puede ver a la China Suárez con una gorra, disfrutando de manejar y cantando "Corazón de Cartón" y también, se grabó a sí mismo viajando en el asiento del acompañante, pasando juntos un buen momento.

Su amor está cada vez más consolidado aunque él no niegue: "La gente ya piensa que estamos juntos, que nos vemos todos los días... Pero no", le dijo a Infobae, al tiempo que añadió: "Estar de novio significa estar con una persona con la que la pasás bien todos los días, y con la que compartís cosas y eso. Pero no. Me da igual. Prefiero estar así, tranquilo, como estoy ahora, que estoy contento".