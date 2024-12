La esposa de Jorge Lanata lanzó una fuerte frase sobre su salud y generó preocupación: "estamos juntos..."

Elba Marcovecchio brindó detalles sobre la salud de su esposo, Jorge Lanata, quien se encuentra internado desde hace más de seis meses, y explicó las estrategias que implementarán para enfrentar los gastos médicos y el final de su programa en Radio Mitre.

La abogada afirmó primero que “Jorge está estable, tiene que pasar todas las cositas chiquititas que tiene, pero que hacen que siga en terapia intensiva”.

Por otro lado fue consultada por la relación con las hijas del periodista, la cual trascendió que no es del todo buena: “no hablo absolutamente nada de las hijas -Lola y Bárbara Lanata-, es una guerra en la que no me subí al ring. No quiero nada y lo único que me importa es que Jorge salga y que mis hijos estén bien”, admitió.

“Todas las cuestiones económicas las está manejando, excelentemente, el curador designado en el expediente. Soy independiente desde que tengo uso de razón, trabajo desde muy chica, toda mi vida fui independiente y lo seguí siendo", mencionó, en referencia a la gran deuda de 350 mil dólares que tiene la familia.

Por otro lado, lanzó una fuerte frase acerca de la actualidad de Lanata: “Jorge está peleando por su vida y me parece que hay que focalizar las energías ahí. Todos nuestros trabajos y cuestiones tienen que focalizarse en la persona que hoy lo necesita, que es Jorge. Gracias a la designación del curador, me desligue de esas cuestiones y dejo en sus manos y en su buen criterio”, dijo.

Asimismo, puntualizó qué ocurrirá con su futuro en Radio Mitre. "Es mi marido. En cuanto al tema de la radio, se ocupará el curador. Lo único que me preocupa es mi marido, sería una cuestión de reorganizar la economía. Es mi marido y, gracias a Dios, tiene una esposa que trabaja y nosotros estamos juntos en las buenas y las malas”.

Con información de América TV, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.