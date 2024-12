Las fuertes declaraciones de Bárbara Lanata sobre el estado de salud de su papá: "Mi papá está"

Bárbara, hija de Jorge Lanata, rompió el silencio para referirse a las versiones que trascendieron recientemente sobre la salud de su padre, desmintiendo rumores y asegurando que se encuentra bien.

El Hospital Italiano emitió un parte médico oficial sobre el estado de salud del periodista, quien se encuentra internado desde mediados de junio. El informe indica que su cuadro es delicado, aunque manejable. En una conversación con la periodista Paula Varela, Bárbara manifestó su bronca por los rumores que circularon. “Mi papá está bien, no sé por qué lo están matando”, aseguró.

El informe indica que Lanata enfrenta un cuadro de sepsis generalizada, acumulación de líquido abdominal y trombosis en un brazo, resultado de los múltiples pinchazos recibidos durante su tratamiento; no obstante, la joven indicó que su padre mostró signos de estabilidad.

“Le empezaron a dar anticoagulantes por la trombosis, pero no es grave. No tiene fiebre, los drenajes no presentan líquido y está despierto y tranquilo”, afirmó Bárbara.

Lanata recibió asistencia respiratoria durante todo el jueves, pero los médicos ven una evolución favorable en su estado al cumplirse casi seis meses de su internación en el hospital ubicado en el barrio porteño de Almagro.

Con información de Minutouno, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.