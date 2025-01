En el inicio de 2025, Wanda Nara sorprendió a todos y rompió en llanto tras lanzar graves acusaciones contra Mauro Icardi.

En este sentido, la empresaria habló este jueves por la noche y aseguró que su expareja juró destruir su vida.

LA GRAVE AMENAZA QUE LE HABRÍA DICHO ICARDI A WANDA NARA

“Me amenaza con mostrar videos íntimos, que debe tener un montón, porque vivió conmigo 12 años. Les tuve que sacar a mis hijos los teléfonos porque él les muestra cada cosa que sale en la tele. Ocho amigas mías que tienen mensajes donde él les dijo que me iba a cagar la vida. Lo dejó por escrito”, manifestó la empresaria en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

Posteriormente, Wanda Nara apuntó contra la China Suárez e indicó que “mis hijas pasaron Navidad en una casa en Pilar. El problema es que nosotros no tenemos contacto desde que apareció esta mujer en la vida de él. El único responsable es él. Hasta hace un par de semanas hablábamos de cosas de las nenas aunque estábamos separados”.

“Antes de la China, nuestra vida era perfecta. Cuando yo le dije a Mauro que me quería separar, él se volvió loco y no quería. Él jura y perjura que me va a hacer la vida imposible”, agregó. “Niega haber pasado Navidad con esta mujer, que las nenas la conozcan. Niega estar de novio. El chofer me hizo llegar que la mujer esta está viviendo con sus hijos en la casa de Mauro con mis hijas. Ella debe estar despechada porque en su momento él no la eligió”, agregó sin filtros.

Por último, la influencer dio a entender que no le interesa el romance del futbolista, pero sí se encuentra molesta por su actitud con sus hijas y por su incapacidad de blanquear el romance. “Si decidiste estar con esta mujer, sé feliz. Yo a mis hijas no las pude ver y me enteré por las fotos que subió esta mina en un supermercado. A él no le da la cara para salir con esta mujer de la mano. Me sorprende que ella se preste a esto porque hay menores en el medio”, cerró a pleno llanto.

Con información de El Doce Tv y América TV, editada y redactada por un periodista de ADNSUR