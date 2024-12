"Estaba separada": Wanda Nara reveló cuánto tiempo salió con Keita Baldé y afirmó que hubo "otros chicos"

Distintas versiones indican que Wanda Nara habría engañado a Mauro Icardi con Keita Baldé, el actual delantero del fútbol turco y este viernes surgió la versión de la conductora que terminaría de confirmarlo todo.

Hace tiempo se habían presentado rumores de que la también modelo mantuvo un encuentro con el senegalés, pero no habría sido de corta duración, sino más bien de largos meses.

La ‘chimentera’ del programa Mañanísima, Estefanía Berardi, confesó que mantuvo una conversación con la conductora y que la misma le confirmó dicha relación oculta. “Yo hablé con Wanda y ella me contó todo. No hablé ahora, hablé en su momento y ella me dijo cómo fueron las cosas. Me dijo ‘sí, salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro. Yo estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie’”, contó.

"No me merezco esto": se filtraron imágenes del momento donde Wanda Nara engaña a Icardi con otro jugador

De esa forma, añadió que no fue solamente uno con el que estuvo, sino que particularmente el del senegalés fue el más mediático. “Pero no solo me dijo eso, porque ella no tiene nada que esconder. Ella no oculta ni niega nada. Me dijo que no solo salió con Keita, que cuando estuvieron separados, ella era una mujer soltera y que salió con otros chicos, pero que la diferencia fue que no lo publicaron, como con Keita”.

Berardi concluyó dando por sentado que buscan hacerle una campaña negativa a la modelo en medio del escándalo con Icardi: “se está tratando de instalar que Wanda engañó a Icardi con este jugador senegalés, pero esto no fue así. Ellos estaban separados, por lo que no hubo traición. Incluso lo que dice Wanda es que Keita también estaba separado en ese momento”.

Lo icardearon: quién es el famoso futbolista y "amigo" con el que Wanda Nara engañó a Icardi

Con información de El Trece, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.