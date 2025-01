Este pasado jueves por la noche, Wanda Nara dio su primera entrevista del 2025 y lanzó duras frases sobre el conflicto que enfrenta con Mauro Icardi.

En diálogo con LAM, la empresaria no se guardó nada y rompió en llanto al revelar detalles sobre la relación del futbolista con la actriz Eugenia "China" Suárez y expuso situaciones que, según ella, afectan profundamente su vida personal y la de sus hijos.

WANDA NARA REVELÓ LO QUE ICARDI PIENSA DE LA CHINA SUÁREZ

"Si estás con esta mujer, me parece perfecto y sé feliz, pero no hagas cosas para lastimarme. Yo a mis hijas el 24 no las pude ver; las vi en un posteo de la chica esta que está con él, y me parece muy morboso. Enterarme por redes sociales de cosas que están pasando o que blanquee un romance con mis hijas de la mano en un supermercado es demasiado", declaró en relación a la China Suárez.

"¿Sería muy loco?": el desesperado mensaje que le habría mandado Wanda Nara a Icardi en Año Nuevo

Sin embargo, la influencer fue más allá y contó los supuestos comentarios que Icardi hizo sobre la ex Casi Ángeles. "Él siempre la basurió. Habló las peores cosas de ella: que era fácil, que era regalada, que tenía olor. Dijo cosas terribles, no solo a mí, sino a todo mi entorno", aseguró.

Posteriormente, Wanda Nara indicó que el futbolista habría enviado mensajes a varias personas de su entorno diciendo frases como: "Le voy a cagar la vida" y "Voy a agarrar y darle masa a la China, que la tengo regalada". Además, aseguró que Icardi habría dicho: "La voy a embarazar, total, esta piba se embaraza de cualquiera".

"Estaba separada": Wanda Nara reveló cuánto tiempo salió con Keita Baldé y afirmó que hubo "otros chicos"

Por último, la cantante manifestó su sorpresa ante la actitud de Suárez en toda esta situación. "Nunca me imaginé que esta mujer se iba a prestar a esto", finalizó.

Con información de América Tv y Qué Pasa Salta, editada y redactada por un periodista de ADNSUR