Un hecho bastante peculiar ocurrió en Ecuador, donde una mujer "revivió" mientras se realizaba su funeral, con lo cual sorprendió a todos los que estaban despidiéndola. Todo fue compartido en redes sociales gracias a un vídeo que no tardó en hacerse viral.

La mujer, que responde al nombre de Bella Montoya, de 76 años, fue dada por muerta en un hospital de la región de Babahoyo, pero varias horas después, cuando ya se encontraba en el ataúd, sus familiares se dieron cuenta que aún tenía signos vitales

De acuerdo con medios locales, los restos de la anciana fueron trasladados a una sala velatoria allí los familiares se dispusieron a cambiarla de ropa. Al abrir el ataúd, se dieron cuenta que la señora aún estaba viva y se movía.

La secuencia fue filmada por un celular y las imágenes se compartieron en las redes, donde no tardaron en viralizarse. La cámara enfocó a la mujer y se podía ver que respiraba con dificultad, abría la boca para tomar aire y golpeaba levemente el ataúd con la mano.

Por su parte, Gilberto Rodolfo Balberán Montoya, hijo de la anciana, dijo que esto se trataba de una segunda oportunidad para su mamá e indicó que el mal diagnóstico de la muerte se trató de una negligencia médica.

"Levanté la caja y le latía el corazón y la mano izquierda golpeaba la caja. Llamamos al 911 para traerla aquí al hospital", indicó el hombre.

"El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación".

La mujer padecía problemas de hipertensión y del corazón. Comenzó a sentirse mal y su hijo la llevó al hospital Martín Icaza, donde un médico la dio por muerta.