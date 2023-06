¿Telefe lo dio de baja?: El impactante cambio que involucra a Marley y al mundo del espectáculo

En medio de la turbulencia que rodea a Marley por la denuncia pública de una presunta víctima de abuso, trascendió que desde Telefe habrían tomado una drástica decisión.

Según informaron distintos medios nacionales, el canal de televisión habría decidido quién reemplazará a Marley en la conducción de los Martín Fierro 2023.

Según especificaron en Socios del Espectáculo, el papá de Mirko se encontrará con compromisos laborales debido a la grabación de "Expedición Robinson", el remake del reality que se filma en Colombia.

En cuanto al reemplazo de Marley, la periodista Nancy Duré detalló: "Hay un nombre que estaría acordado, él tiene que resolver cuestiones de agenda, si él puede resolver esas cuestiones, es inobjetable". El anfitrión en cuestión que estaría a cargo de los premios Martín Fierro sería Iván de Pineda, astro de Pasapalabra (Telefe).

Un joven denunció a Marley por abuso sexual a menores: "Tengo miedo, es gente poderosa"

Lo cierto es que para la ceremonia que se realizará el próximo 9 de julio, la producción decidió que Marley no esté presente. "Te digo, es el mejor, me encanta", añadió Mariana Brey, sobre Pineda.

No todos estuvieron de acuerdo con la presunta selección de Telefe; Adrián Pallares no tardó en disparar artillería pesada contra la figura, indignado: "Y después reparten las almohadas para dormir un rato porque te digo... la siesta que te pegas, ¡3 horas! Es distinto a Pasapalabra, este es otro formato y necesitás un animador... A mí me cae bien, pero ¿3 horas?".