La desgarradora revelación de un actor de Stranger Things que sufrió acoso sexual por una mujer de 40 años

La popularidad de 'Stanger Things' ha tenido un impacto significativo en la carrera y la vida personal de los jóvenes actores que forman parte de la serie. La exposición a la vida pública ha afectado a algunos miembros del elenco, quienes han experimentado las consecuencias de la fama repentina.

El actor Gaten Matarazzo, reconocido por su papel como Dustin, compartió recientemente un perturbador incidente con un fan.

En entrevista con el podcast ‘Inside of You’, el actor de 21 años dijo: “Una mujer de más de 40 años me dijo directamente: ‘He estado enamorada de ti desde que tenías 13’” y añadió que esto todavía lo sigue perturbando pues no existe ni la mínima posibilidad de que ella lo dijera como una mera admiración profesional.

“Ella me confesó: ‘Soy consciente de la diferencia de edad entre tú y yo’. Y entonces, sin saber qué decirle, le respondí que estaba bien. Eso fue muy duro”, aseguró..

A pesar de lo perturbador que resultó para el actor, también reveló en el podcast que no es la primera ocasión en que ha sido acosado, pues durante algunos eventos donde se tomó fotos con sus fans, le llegaron a tocar indebidamente.

Sin embargo, el actor no ha decidido proceder en contra de los fans, de los que tampoco reveló más.