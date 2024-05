Luego de su escandalosa separación, Flor Vigna continúa haciendo el duelo y apuntó duramente contra Luciano Castro, quien inició un romance con Griselda Siciliani.

En las últimas horas, la cantante no se guardó nada y reveló la traición de su ex pareja, sacando a la luz un inesperado detalle que sorprendió a todos.

FLOR VIGNA CONTÓ LO PEOR DE LUCIANO CASTRO

“Quiero de verdad que pase todo rápido. Sé que me va a llegar un gran amor. Con Luciano tuvimos cosas muy lindas y valió la pena, pero fue hasta acá”, comentó en diálogo con Socios del Espectáculo.

Acto seguido, confirmó que Luciano Castro y Griselda se escribían mientras ellos todavía estaban de novios: “Sí. Los mensajes existían desde antes. Espero que nunca más me pase. Las cosas son quizás un poco más complejas, pero prefiero guardármelo. Sería bueno que ellos cuenten cómo fueron las cosas”.

“Podrían hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios. De todo eso es mejor que hablen ellos. Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho. Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo. No hay problemas en que cada uno haga su vida, el tema son las cosas que pasaron cuando estábamos de novios y es muy duro enterarse de eso”, sentenció ante LAM (América).