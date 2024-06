Stéfano “Yeyo” De Gregorio sorprendió a todos y reveló como terminó su relación con Marcelo Tinelli tras su paso por el Bailando.

En diálogo con Infobae, el actor no se guardó nada y además de brindar detalles de sus próximos proyectos, sacó a la luz todo lo que no le gustó del reconocido programa televisivo.

YEYO DE GREGORIO REVELÓ POR QUÉ NO VOLVERÍA A TRABAJAR CON TINELLI

"No, yo como competitivo disfrutaba de la competencia. Me gustaba el entrenarnos para que cada vez salga mejor y que después salga lindo. Pero no sé, yo no soy una persona mediática. Jamás fui mediático. Nunca tuve un problema con nadie y lamentablemente no volvería, porque me encanta el Bailando. Me encanta bailar, disfruté un montón", indicó.

“Tenía miedo de que inventen algo todo el tiempo. Entonces, por las dudas, me quedaba quietito en el lugar. Entonces ahí nadie podía inventar nada, pero yo a su vez, no les servía. Y yo, donde no estoy cómodo, no vuelvo. No vuelvo ni por plata ni por nada. No vuelvo”, remarcó.

En medio de la entrevista, De Gregorio aclaró que no tuvo problemas con la compañía que manejaba por ese entonces Marcelo Tinelli y el Chato Prada (hoy peleados). Igualmente dejó en claro: “Pensamos muy distinto las cosas”.

“Yo casi siempre hablaba con el Chato. Me parece un tipo divino y entiendo que es su negocio y entiendo que sea así. Entonces yo no puedo cambiar nada”, cerró en relación a la producción.