La “China” Suárez aprovechó un momento para hablar con sus seguidores y a través de un vivo en Instagram reveló las situaciones paranormales que enfrentó durante su vida y la aterraron.

La actriz y cantante contó historias que sorprendieron a todos. Allí contó que sufrió magia negra, la despedida de un familiar cercano antes de morir y los espíritus en un departamento.

Según informó Paparazzi, Suárez sostuvo que “cuando mi abuelo murió, yo estaba durmiendo con mis hijos y me desperté a las tres o cuatro de la mañana, soñé que venía y me abrazaba pero él estaba joven”.

“Estaba vestido con una remera negra y jean y, yo nunca lo había visto vestido así, siempre estaba de traje. A la mañana, tenía un mensaje de que mi abuelo había fallecido y yo ya sabía porque se había venido a despedir”, reveló.

Sin embargo, explicó que se vio sorprendida por esa situación, porque si bien “siempre le agradezco mucho por lo que hizo pero no teníamos una mega relación. Tenía como favorito a mi hermano”.

Asimismo, confirmó que en un departamento “tuvimos que rescindir el contrato porque pasaban muchas cosas”.

“Yo vivía con la llave en la puerta, tenía un pasillo muy largo y se sentía una energía muy densa, como que alguien me seguía. No era alguien bueno, me cansé y lo dejé. Se prendía el televisor solo, ponía Peppa Pig para que no me diera miedo”, concluyó.