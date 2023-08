La escalofriante confesión de la China Suárez tras ser víctima de magia negra: "Estaba durmiendo y..."

La China Suárez volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de realizar un transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y realizar una impactante confesión

Según reveló la actriz, ella habría sido víctima de la magia negra y sorprendió a todos sus seguidores luego de que un usuario le lanzó la palabra macumba tras negarse a realizar un tatuaje de una serpiente.

"No, ¡¿qué macumba?! No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar", admitió.

En ese ida y vuelta con sus fans virtuales, la China Suárez confirmó ante los mensajes sobre ese tema que iba leyendo: "Sí, me hicieron magia negra. ¿Ustedes creen? Quiero saber eso".

"La China" Suárez lanzó una nueva canción

"¿Te dijeron de parte de quién fue la magia negra?", quiso saber uno de sus seguidores. Y ahí Suárez contó: "Y, sé, porque sé. Porque soy pisciana. Y ya sé que al que le hace le vuelve pero bueno...".

Las experiencias paranormales

La actriz reveló que alguien muy cercado a ella se despidió antes de partir: "Cuando mi abuelo murió, yo estaba durmiendo con mis hijos y me desperté a las tres o cuatro de la mañana, soñé que venía me abrazaba pero él estaba joven”.

"Estaba vestido con una remera negra y jean y, yo nunca lo había visto vestido así, siempre estaba de traje. A la mañana, tenía un mensaje de que mi abuelo había fallecido y yo ya sabía porque se había venido a despedir”, agregó.

Además, un detalle no menor que remarcó la China Suárez fue que se trataba del padre de su mamá, con quien ella no tenía mucha relación: "Siempre le agradezco mucho por lo que hizo pero no teníamos una mega relación. Tenía como favorito a mi hermano”.

Pero esa no fue la única experiencia paranormal de la ex Casi Ángeles, dado que también relató otro hecho impactante: “Vivíamos en un departamento donde tuvimos que rescindir el contrato porque pasaban muchas cosas. Yo vivía con la llave en la puerta, tenía un pasillo muy largo y se sentía una energía muy densa, como que alguien me seguía. El televisor se prendía solo pero no me daba miedo", cerró.