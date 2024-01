A casi 10 meses de la denuncia por abuso sexual en su contra, Jey Mammón volvió al teatro. Sin embargo, también lanzó una dura advertencia a Nazarena Vélez por una acusación. "Se va a tener que atener a las consecuencias", señaló.

El conductor y humorista habló con la prensa y se refirió a la empresaria, con quien mantenía una buena relación, sin embargo todo cambió luego de la acusación realizada por Lucas Benvenuto.

“Es gravísimo que haya dicho que soy un pederasta, hay elementos suficientes como para que se den cuenta que no soy un pedófilo ni un pederasta”, señaló Jey Mammón a Socios del Espectáculo, por las palabras de Vélez. Además, sostuvo que “lo de Nazarena es inconcebible y si yo decidí no hacerle el juicio penal es por algo”.

En tanto, sostuvo que si sigue “rompiendo con el tema, me está invitando a que cuando vuelva en marzo hable con mis abogados. Yo no soy nada de eso y lo sabemos”, insistió. “Pero ella insiste en poner en ese concepto de mí y se va a tener que atener a las consecuencias, no tiene que ser gratis que alguien diga cualquier cosa”, aclaró.

LA DENUNCIA CONTRA JEY MAMMÓN POR ABUSO SEXUAL

Cabe recordar que el joven denunció en marzo de 2023 que sufrió abuso por el conductor televisivo. Además, contó que su relación comenzó cuando él tenía 14 años y el acusado 32, en 2006 y que durante la pandemia se dio cuenta de que había sido víctima de abuso y efectuó la denuncia ante la Justicia. En tanto, el conductor fue desvinculado de La Peña de Morfi en Telefe.

