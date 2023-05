Lucas Benvenuto habló tras la reaparición de Jey Mammón, a partir de entrevistas en la prensa.

En este sentido, el joven que acusó por abuso sexual al humorista y exconductor de La Peña de Morfi, no se quedó atrás.

Es una “falta de respeto exponer a los sobrevivientes" y de la misma forma, “destacar a quienes han hecho un mal”, indicó a Fire Time de Cadena 3.

“Se destaca siempre a una persona, olvidando la lucha que yo tuve en la justicia durante muchos años junto a mi abogado”, recordó.

“Creo que esa es la falta de respeto que yo siento, poner en el pilar a una persona por ser conocida y no al resto. No quiero dar muchos detalles, pero fueron muchas personas y que hoy en día se nombre a una sola me causa mucho dolor. Y creo que para las personas que pasaron por esto y escuchan mi historia también lo es”, aclaró Benvenuto.

Por último, habló de Justicia y señaló que “es increíble que se esté logrando un poquito de justicia porque una de esas personas es mediática. No hay que olvidarse, no existe el olvido”.