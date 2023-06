Jesica Cirio reveló una desopilante anécdota en un avión: la bajaron en camilla y borracha

A pesar de ser reconocida en el medio y de haber sido objeto de múltiples rumores a lo largo de su carrera, Jésica Cirio se caracteriza por mantener un perfil bajo en general. Si bien en el pasado tuvo experiencias en la vida nocturna y algunas aventuras, actualmente se enfoca en su trabajo y en su familia.

La modelo reconoció entre risas el incidente que protagonizó al beber de más antes de viajar. Jésica explicó que se desmayó durante el vuelo y tuvo que ser bajada en camilla por el personal de la aerolínea.

Sucede que “Momo” estaba pasando su última noche en Viena, en un bar y a pocas horas de tener que subirse en el avión de regreso. En ese contexto, sus compañeros desde Buenos Aires lo alentaron a que tome un “chupito” de tequila.

Momo preguntó si “un shot quieren que me clave… Bueno, dale. Quieren joder, vamos a joder…”. “No voy a dormir. Nos tenemos que levantar a las cuatro de la mañana y es la una”, aclaró.

More Rial rompió el silencio y reveló la verdad sobre su relación con su papá: "Es el abuelo de mi hijo pero.."

Gerónimo aclaró, ante la insistencia de sus compañeros para que se emborrache, que “no me voy a poner en pedo, gente. Tengo que tomar un avión. Así que no voy a tomar”.

Enseguida, Santutu dudó acerca de que realmente nunca hubiera pasado por esa experiencia: “¿Nunca te subiste a un avión en pedo?”.

Momo lo negó pero fue entonces cuando Cirio, en voz baja y hasta como a la pasada, contó su experiencia: “Yo sí”, dijo la modelo. “Yo me subí en pedo y me fueron a buscar en camilla. Me desmayé antes de bajar del avión”, aseguró. Sofi Santos, incrédula, le dijo: “Es un montón”, cerró Jesica.