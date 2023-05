Se filtró un polémico video sexual de Martina Stewart de Gran Hermano: "Disfrutamos los tres"

Martina Stewart Usher, la segunda eliminada de Gran Hermano 2022, se convirtió en el centro de la polémica luego de que se difundiera un video íntimo donde aparece en un trío con su novio, Uriel De Martini, y una mujer que los grabó sin su consentimiento.

El video viral fue desmentido por la ex Gran Hermano 2022, pero ratificado por la mujer que grabó las imágenes íntimas tras deleitarse con picada, alcohol y asado.

Según reveló la propia Martina en una entrevista con TN Show, la mujer que los filmó se llama Laura P., una emprendedora que le había llevado unos productos a su casa a cambio de publicidad en sus redes sociales. Como esta chica se mostró tan predispuesta y "buena onda", Martina la invitó a quedarse en una reunión que organizó con sus amigos.

En un momento dado, Martina y su novio se fueron a dormir y Laura entró a su habitación y los grabó con su celular. En principio, sin el concentimiento de la ex Gran Hermano y su pareja.

"Esta psiquiátrica se metió en mi cuarto, no sé qué carajo", expresó la ex Gran Hermano, quien aseguró que no tiene ninguna relación con Laura y que se sintió violada por su accionar.

Sin embargo, la misma emprendedora salió al cruce y reveló: "Obvio que es verdad, no entiendo por qué lo niega. Cuando nos estábamos yendo todos fue ella la que me invitó a quedarme. Estábamos con unos tragos encima, empezamos a hablar en doble sentido y todo se desvirtuó", deslizó la tercera en cuestión, contando su versión de los hechos en diálogo con Ciudad.

"Sabía. Sentí sus ganas desde que me abrió la puerta. Estuvo todo excelente. El novio miraba y se tocaba. Ella me tiró onda desde que llegué a la casa. Como yo soy de Berazategui y había ido hasta Pilar en un viaje de hora y media, me invitaron a cenar. Ella me llevó al cuarto una vez que se fueron todos. Nos empezamos a manosear y a besar. Después se sumó su novio. Se dio todo así. Disfrutamos los tres”, puntualizó Puchetti.

A la hora de contar detalles más íntimos, Laura describió cómo se fue dando todo. Según comentó, Martina adoptó una actitud bastante posesiva sobre su pareja y no le dio mucha participación, dejando entrever que todo sucedió entre ellas dos.

“Al novio no lo dejó que me toque, fue casi todo entre ella y yo. La pasamos re bien”, gatilló. Sobre el cierre de la nota, explicó por qué se grabó en esa situación y la mala fortuna que tuvo al viralizarse: “El video se lo había pasado a una amiga para que supiera con quién estaba, y se filtró. No grabé nada más, ellos tampoco".

Laura Puchetti justificó la noche desenfrenada que pasó con Martina Stewart Usher de Gran Hermano 2022: "Me ven como una bomba sexual y por lo general me pasa que se me tiran hombres y mujeres. Y con Martina y su novio me encantó. Se dio sin pensarlo porque sentí conexión apenas llegué, sobre todo con ella. Volvería a hacerlo".