More Rial rompió el silencio y reveló la verdad sobre su relación con su papá: "Es el abuelo de mi hijo pero.."

Este miércoles por la noche, More Rial rompió el silencio y contó cómo es su actual relación con su padre Jorge, quien sufrió un infarto mientras vacacionaba en Colombia.

La joven influencer brindó detalles y no se guardó nada. En este sentido, aseguró que prácticamente no tiene vínculo con su papá.

“No nos llevamos. Está todo bien, él es el abuelo de Francesco, si lo quiere ver, lo va a ver. Ahora no lo ve mucho porque está enfermo”, reveló sorprendentemente en diálogo con LAM.

“De Colombia me vine antes porque él supuestamente se venía en un avión sanitario con la novia”, dijo recordando el episodio cardíaco de Rial, quien regresó al país solo y luego llegó María del Mar Ramón, su pareja.

No obstante, Morena dijo que no tiene idea cuándo llegó la novia de su padre a la Argentina. “No tengo diálogo a día de hoy”, explicó sobre la relación con el presentador.

“Cuando yo me fui a Córdoba esos 15 días se armó todo el quilombo del hotel, de San La Muerte, las velitas y mi papá se enojo”, añadió en referencia a la tarotista cordobesa que recomendó en sus historias de Instagram.

“Igual a él no le gusta que yo vaya a Córdoba, ese es un gran problema, porque yo amo Córdoba, entonces nos vamos a pelear siempre”, cerró.