Jesica Cirio reveló el fetiche sexual que ponía "como loco" a Insaurralde: "Me gusta probar en..."

El caso de Martín Insaurralde tomó relevancia pública, luego que saliera a la luz los lujos que se daba con Sofía Clerici. En las últimas horas, se viralizaron las palabras que dijo Jesica Cirio en el pasado sobre las preferencias que tenía a la hora de tener encuentros sexuales con su entonces marido.

En una entrevista que le hicieron hace algunos años a la ex pareja del ex jefe de Gabinete bonaerense y madre de su hija Chloe, Jésica Cirio contó detalles íntimos sobre la sexualidad que mantenía con él y hasta reveló la fantasía más importante de su ex marido.

“Me gusta tomarme mi tiempo y que él se tome el suyo. Demando mucho cariño previo. Soy muy melosa, no me canso de recibir mimos”, fue una de las definiciones que brindó la empresaria en aquel momento a la Revista Hombres.

Aunque eso no se quedó ahí. También dio detalles respecto a lo que le gustaba a ella y a él a la hora de la intimidad. “Me gusta cambiar todo el tiempo porque las rutinas me parecen aburridas”, confesó Cirio. “Y aunque la mayoría de las veces se da en la cama, me gusta probar en lugares raros”, agregó.

Si bien con esas declaraciones ya se podía entender y conocer mucho respecto a la intimidad de la pareja, Cirio fue más allá y dio precisiones sobre los estímulos que disfrutaba cada uno de ellos.

Por último, remarcó cuál era el fetiche sexual de Insaurralde: “Me gusta seguir la acción a través de los espejos. Me gusta cómo se ve. Las películas porno no me agradan, me gusta cómo nos vemos nosotros con las luces apagadas, las velas encendidas y U2 sonando de fondo”.