Este jueves, se conoció Esmeralda Mitre, la actriz y heredera de 42 años, fue internada de emergencia en una clínica debido a problemas de salud mental, exacerbados por el consumo de drogas.

La noticia fue divulgada por Yanina Latorre en el programa "LAM" de América TV, donde se compartieron detalles preocupantes sobre la situación actual de Mitre.

Latorre expuso declaraciones de la madre de Esmeralda, Blanca Isabel Álvarez De Toledo, quien describió una situación alarmante. Según su relato, Mitre estuvo viviendo en condiciones precarias, sin servicios básicos como gas y agua caliente, y llegó a vender pertenencias de su departamento para financiar su adicción.

Dario Barassi se descompensó en pleno programa y tuvieron que internarlo de urgencia

"Yo conté que no pagaba las expensas, que estaba viviendo descontroladamente y que la obligaba a la encargada a agarrar unos paquetes raros que ella no quería... hoy, con el diario del lunes, sabemos que era droga", comentó Latorre.

En su declaración, la madre de Mitre expresó su desesperación y solicitó ayuda a las autoridades. "Estoy desesperada y no sé más que hacer: mi hija está por morirse y no lo reconoce. Está por perder su departamento, que es lo de menos, pero se endeudó por su estilo de vida y ahora no puede parar de consumir drogas", relató.

Además, Blanca Isabel Álvarez De Toledo añadió: "Y está rodeada de gente que también consume y que la están por llevar a la muerte. Mi hija no tiene para comer, un amigo y yo le llevamos comida, ya no le damos dinero porque se lo está gastando en drogas. Le roban cosas y las venden, vive en condiciones indignas, pero lo más grave es que vive en condiciones peligrosas".

Jorge Lanata lleva dos meses internado en terapia: revelaron por qué no lo pueden despertar

Para cerrar su conmovedora declaración, la madre de Mitre hizo un llamado urgente a las autoridades: "Imploro a las autoridades que me ayuden a evitar que mi hija se muera y me hago responsable de este pedido".