Dario Barassi se descompensó en pleno programa y tuvieron que internarlo de urgencia

El reconocido conductor y actor, Dario Barassi vivió momentos difíciles mientras se encontraba en plena grabación de su programa “Ahora Caigo”, por El Trece. Comenzó a sentir mareos y tuvieron que llamar a una ambulancia para trasladarlo a una clínica para ser asistido.

El conductor tuvo que suspender las grabaciones de su programa y fue internado de urgencia, al descompensarse en plena grabación. Esto generó gran preocupación en su entorno que decidió trasladarlo para que sea revisado por profesionales.

QUÉ PASÓ

Como todos los días, el humorista se dirigió a los estudios del canal para conducir su exitoso programa de juegos, pero en plena grabación comenzó a sentirse mareado. Bajo este contexto, la producción no dudó en llamar inmediatamente a una ambulancia.

Pese a que los médicos determinaron que solo se trato un pico de presión, por su seguridad, tuvo que realizarse una serie de chequeos médicos, y permanecer unas horas internado.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, por lo que una vez recuperado, Barassi se encargó de llevar tranquilidad a su comunidad, y confirmar que se encuentra fuera de peligro.

Mientras aún estaba en el hospital, compartió en sus redes sociales una selfie apelando al humor, algo que lo caracteriza, donde escribió: “Ay, Diosito. Ya llévame. Nada grave. Control, nomás”, publicó junto con una imagen en blanco y negro, y se rio de lo que le sucedió.

Horas más tarde, Darío compartió otra imagen en la que se lo puede ver disfrutando de la playa con su hija, por lo que escribió: “Quiero estar así”.

EL MENSAJE QUE LLEVÓ TRANQUILIDAD

Al llegar a su casa, compartió con sus seguidores un video a través de Instagram en el que confirmó que todo está bien: “Harto del tema del estrés y del cansancio. Hola gente, ¿Cómo va? Estoy perfecto en casa. Fui a grabar y tuve una subidita de presión. Medio que me mareé un poquito. Fue una ambulancia, me chequeó y me controlaron todo. Todo salió perfecto. Nunca tuve presión alta y hoy tuve, y decidimos suspender”, señaló.

Además, el conductor aprovechó para agradecer a todos por la preocupación y los mensajes recibidos, aclarando que todo fue un pequeño susto que no derivó en nada más grave. Tal como indicó, en los próximos días se reincorporará con normalidad, para volver a grabar uno de los programas de juegos más vistos en la televisión argentina.