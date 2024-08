Luck Ra tuvo un accidentado día después de verse involucrado en un choque de tránsito el pasado martes por la tarde.

El cantante chocó su auto contra un colectivo y mientras esperaba resolver los trámites, un fanático aprovechó la situación para acercarse y pedirle que grabe un saludo.

Según se ve en las imágenes viralizadas en redes sociales, el fan se filmó con la cámara frontal y le solicitó a Luck Ra: "Saludos para Guada y para Mica, ¿les decís?".

El cantante, con evidente incomodidad, respondió: "Guada, Mica, les mando un beso y un abrazo muy grande".

Luego de la grabación, el hombre le dijo a modo de despedida: "Pero bueno, nos vemos, un gusto igual conocerte, hermano. ¡Qué caramelo te estás comiendo, eh!", en referencia a la relación sentimental que Luck Ra mantiene con la también artista La Joaqui.

Tras el incidente, el trapero envió un mensaje a Guada, la encargada de viralizar las imágenes en TikTok, donde le explicó: "Beso Guadis, no choqué pero un colectivo me rayó todo el auto. No fue mi mejor saludo". A lo que Guada respondió emocionada: "Ayy, no pasa nada, gracias por el saludo igual, besos a tu caramelo, los amo".